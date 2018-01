Turquia: explosão de gás em hotel de luxo mata 1 e fere 10 Um tanque de gás explodiu em um hotel cinco estrelas nesta quinta-feira, 29, na Turquia, matando uma pessoa e ferindo 10. A explosão aconteceu no Hotel Kaya no resort de Belek, próximo a cidade de Antalya, informou a agência Anatólia. Segundo a agência, o açougueiro Salim Sari, de 32 anos, que trabalhava no restaurante do hotel, morreu no acidente. Os feridos são três turistas alemães, dois russos e cinco funcionários do hotel. Belek é o destino preferido de turistas alemães, israelenses e russos. As equipes de resgate se dirigiram ao local e evacuaram o hotel. A explosão, segundo a agência, foi conseqüência de um vazamento de gás de um depósito próximo à cozinha do hotel. Um médico que atendeu aos feridos disse que o acidente aconteceu às 7h50 (2h50 de Brasília). Texto atualizado às 6h20