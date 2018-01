Turquia expulsa três diplomatas iraquianos A Turquia ordenou hoje a expulsão de três diplomatas iraquianos "por atividades não compatíveis com suas funções", informou a chancelaria turca, usando terminologia geralmente associada com espionagem. O chanceler Abdullah Gul disse que as expulsões são resutado de investigações do serviço secreto e não de um pedido americano. Os EUA já pediram a 60 países que expulsem diplomatas iraquianos, alegando que estariam envolvidos em trabalhos de espionagem e seriam uma ameaça a interesses americanos no exterior. Veja o especial :