Turquia fecha espaço aéreo a aviões civis da Síria

ANCARA - O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Ahmet Davutoglu, afirmou neste domingo, 14, que o país fechou seu espaço aéreo para aviões civis sírios. Segundo o ministro, a Turquia tomou a decisão porque o regime sírio, que está em conflito com insurgentes, tem 'abusado' dos voos civis para transportar equipamento militar. Ele informou que o governo sírio foi informado da decisão neste último sábado, 13.

A Síria informou, também no sábado, que decidiu fechar o espaço aéreo do país para aviões comerciais de origem turca, conforme informou a agência estatal de notícias Sana com base em um comunicado do Ministério das Relações Exteriores.

A decisão síria foi "baseada no princípio da reciprocidade", tomada em retaliação à decisão turca de interceptar um avião de passageiros sírio que fazia um voo de Moscou para Damasco na quarta-feira, concluiu a agência estatal síria.

Depois de interceptar a aeronave, a Turquia confiscou o que declarou ser equipamentos militares a bordo da aeronave. A Síria denunciou o ato como pirataria aérea e a Rússia disse que a carga era composta de peças de radares que não violavam as leis internacionais. As informações são da Associated Press.