Turquia fecha fronteira com o Iraque A Turquia suspendeu todo o tráfego de veículos em sua fronteira sul com o Iraque, informou a emissora britânica BBC. Caminhões transportando produtos da Turquia para o Iraque foram detidos na fronteira e caminhões-tanques turcos que fazem transporte de petróleo iraquiano foram orientados a voltar para a Turquia. A Anatolia, agência de notícias semioficial da Turquia, informou que todos os diplomatas da embaixada do país em Bagdá foram retirados. O embaixador Osman Paksut deixou a capital iraquiana hoje e os outros diplomatas já haviam sido retirados nos últimos dias. A retirada e o fechamento da fronteira acontecem na véspera de o Parlamento da Turquia votar um pedido de autorização para que os EUA desloquem para o país 62.000 soldados, 255 aviões militares e 65 helicópteros que seriam usados numa guerra com o Iraque. Para ler o noticiário da BBC em português, que é parceira do estadao.com.br, clique aqui.