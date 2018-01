Naufrágio mata 12 imigrantes no Mar Egeu

A agência de notícias estatal da Turquia Anadolu informou que 12 imigrantes se afogaram após o naufrágio da embarcação em que estavam, no Mar Egeu. Outros 25 imigrantes foram resgatados pela Guarda Costeira.

O grupo tentava chegar à ilha grega de Lesbos, um ponto de entrada pela maioria dos imigrantes que tentam chegar à Europa.

Além desse caso, a Guarda Costeira da Grécia informou que quatro crianças que estavam em um bote de imigrantes se afogaram perto da ilha de Kalolimnos, no sudeste do Mar Egeu, após o naufrágio da embarcação. Uma mulher, um homem e uma criança ainda estão desaparecidos.

Os oficiais resgataram 11 homens e duas mulheres, vítimas do mesmo acidente. Não havia informações sobre a nacionalidade dos imigrantes. As informações são da Associated Press.