Turquia intercepta suposto contrabando de armas Agentes de alfândega turcos detiveram um míssil teleguiado, um lançador de mísseis e outras armas que estavam em um navio a caminho do Egito, vindo da Ucrânia, informam autoridades da Turquia. As armas, que incluem ainda uma quantidade de ogivas e foguetes, foram descobertas em dois containers durante uma revista ao navio atracado no porto de Ambarli, disse Kursad Tuzmen, ministro encarregado do comércio exterior e das alfândegas. ?A carga declarada pelo capitão do barco não bate com o que estava nos containers?, disse Tuzmen. ?Há armemento militar lá dentro?. Segundo o ministro, oficialmente o navio transportaria peças sobressalentes de maquinário. Diplomatas ucranianos visitaram o porto e exigiram uma explicação oficial para a apreensão do material, disse o porta-voz da chancelaria ucraniana, Markiyan Lubkivsky. ?Não há base para tanto sensacionalismo?, afirmou. Ele identificou o navio como sendo o Breze-47, com bandeira de Malta e seis ucranianos na tripulação. Tuzmen disse que o navio da Ucrânia deixaria a carga na Turquia, onde seria levada, por outro navio, ao Egito. Um representante do ministério da Defesa egípcio disse que a pasta desconhece o carregamento.