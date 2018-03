Turquia investiga ataque perto de consulado dos EUA Um homem, identificado como Dursun P., foi detido e acusado hoje de pertencer à organização terrorista responsável pelo ataque nas proximidades do consulado dos Estados Unidos em Istambul. No ataque, realizado no dia 9, três policiais e três agressores foram mortos. O governo de Istambul não comenta qual teria sido a participação de Dursun P. O suspeito é o primeiro a ser formalmente acusado na investigação. Outras doze pessoas foram detidas para interrogatório, de acordo com o governador da província de Istambul, Muammer Guler.