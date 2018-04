Turquia investiga líderes de Israel por ofensiva em Gaza O escritório da procuradoria turca informou hoje que abriu um processo para investigar se a ofensiva militar israelense na Faixa de Gaza pode ser apontada como "genocídio, tortura e crimes contra a humanidade". Israel matou cerca de 1.300 palestinos na ação de 22 dias em Gaza, iniciada em 27 de dezembro. O escritório do procurador-chefe de Ancara afirmou que a investigação foi aberta após uma organização islâmica de direitos humanos levar uma queixa formal contra os líderes israelenses. Entre os alvos estão o primeiro-ministro, o presidente e a ministra de Relações Exteriores. O escritório da procuradoria afirma que a entidade também pediu que funcionários israelenses sejam presos se forem à Turquia. Os procuradores do país podem investigar a qualquer momento casos desse tipo, pois as leis turcas permitem que sejam julgados processos de pessoas acusadas por genocídios cometidos em outros países.