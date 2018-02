Turquia já detém quase 50 militares acusados de golpe Subiu para 49 o total de militares presos na Turquia, acusados de planejar um golpe para depor o governo local, de acordo com informações da rede CNN. A ação reascendeu os temores de que uma nova crise política tome conta do país, sob comando do Partido Justiça e Desenvolvimento (AKP, pelas iniciais em turco), de raízes islâmicas.