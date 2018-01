Turquia: lira cai 6,8% A lira turca caiu 6,8% no início do dia. A moeda já perdeu mais de um terço de seu valor em dois dias, desde que o governo do país abandonou, quarta-feira à noite, o regime cambial fixo. A lira turca recuou para 1.064.095 por dólar nas operações realizadas pela manhã em Londres, de 991.660 no fechamento de ontem. A Turquia gastou mais de US$ 4,5 bilhões de suas reservas estrangeiras para defender a moeda nesta semana, antes de decidir pela liberação da flutuação da lira. O estopim da nova crise econômica foi o desentendimento entre o presidente e o premier do país, na segunda-feira, que gerou preocupações sobre o rompimento da base de coalizão do governo.