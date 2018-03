Turquia nega que EUA pediram uso de solo para atacar Iraque O governo da Turquia desmentiu nesta terça-feira notícia divulgada pela rede CNN de que os EUA pediram o uso de seu território e de bases americanas para um possível ataque contra o Iraque, informou a agência local Anadou. A CNN destacou que uma delegação do Departamento de Defesa (Pentágono), encabeçada pelo general Tommy Franks, chefe do Comando Central da forças dos EUA na região, viajou segunda-feira para Ancara com essa finalidade. O respeitado colunista Sedat Ergin, do jornal turco Hurriyet, observou que uma invasão americana ao Iraque poderia aprofundar a intervenção militar da Turquia no norte desse país, para evitar que a minoria curda iraquiana estabeleça um Estado independente ou obtenha autonomia. Ergin prevê seis cenários, um dos quais levaria a Turquia até mesmo a um confronto com os EUA caso os curdos entrem na luta contra Saddam Hussein, sob proteção dos americanos.