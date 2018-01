Turquia nega tropas para atacar Iraque O governo da Turquia decidiu não contribuir com tropas para qualquer possível campanha dos Estados Unidos contra o Iraque, divulgou nesta segunda-feira a mídia turca. Entretanto, a Turquia poderia vir a oferecer apoio logístico, segundo o canal privado NTV, numa aparente referência ao uso das bases aéreas turcas. O vice-presidente dos EUA, Dick Cheney, deve chegar nesta terça-feira a Ancara, a última parada em seu giro por nove nações árabes, Israel e Grã-Bretanha em busca de apoio a uma possível campanha contra o Iraque. O presidente George W. Bush tem rotulado o Iraque de integrante de um "eixo do mal" e advertiu Bagdá de que poderá ser atacada, caso não permite a volta de inspetores de armas da ONU. Aviões dos EUA já usam a base aérea de Incirlik, no sul da Turquia, para impor uma zona de exclusão aérea no norte iraquiano. A base foi importante para o lançamento de ataques contra o Iraque durante a Guerra do Golfo. A Turquia é um aliado próximo dos EUA e tem apoiado com determinação a campanha antiterror liderada pelos americanos no Afeganistão. Entretanto, Ancara tem deixado claro que se opõe à expansão da campanha para o vizinho Iraque. A decisão de não oferecer tropas foi tomada depois de reuniões entre autoridades militares e do governo, segundo a NTV. Autoridades não quiseram comentar a notícia. A Turquia está preocupada com que uma guerra no Iraque venha a desestabilizar o Oriente Médio e levar curdos iraquianos a formar um Estado independente, encorajando ambições semelhantes entre os 12 milhões de curdos da Turquia. Sevket Bulent Yahnici, vice-presidente de um partido nacionalista na coalizão governamental, disse que a Turquia vai aproveitar a visita de Cheney para explicar os perigos de um ataque contra o Iraque, especialmente num momento de escalada do conflito entre israelenses e palestinos. "Uma intervenção ou uma operação seria um duro golpe nas esperanças de paz e calma no Oriente Médio", considerou Yahnici.