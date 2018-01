Turquia nomeia novo primeiro-ministro Abdullah Gul foi nomeado hoje primeiro-ministro da Turquia pelo presidente Ahmet Necdet Sezer. Gul, de 52 anos, é economista e braço direito líder do Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP), Recep Tayyip Erdogan. "Ahmet Necdet Sezer me responsabilizou pela formação do 58º governo da Turquia", anunciou Gul. O novo primeiro-ministro irá liderar um governo composto apenas por integrantes da AKP, após obter 34,29% dos votos nas eleições. De acordo com Gul, a lista do novo gabinete poderá ser apresentada já na segunda-feira.