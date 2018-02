Turquia oferece apoio aos EUA em caso de ataque ao Iraque O governo da Turquia deu apoio ao uso da base aérea turca de Incirlik em um eventual ataque dos Estados Unidos contra o Iraque, em troca de ajuda econômica e do compromisso de Washington de não permitir a criação de um Estado curdo independente no norte do Iraque, informou hoje a revista eletrônica italiana Panorama Online. No leste da Turquia vive uma minoria curda, cerca de 18% da população turca. Essa região faz fronteira com o norte iraquiano. A criação de um Estado curdo em território hoje pertencente ao norte do Iraque poderia despertar os sentimentos separatistas das minorias dessa etnia na fronteira, em países vizinhos (Irã, Síria e Armênia). Os aviões norte-americanos já utilizam a base de Incirlik como ponto de partida para o patrulhamento no território iraquiano, com o objetivo declarado de proteger os curdos, no norte, e a população sunita, no sul, da repressão do regime do presidente Saddam Hussein pelo fato de esses grupos se oporem ao governo. Mas, oficialmente, o primeiro-ministro Bulent Ecevit manifesta-se contrário a uma operação militar contra Saddam. A Turquia teme que uma intervenção no país vizinho provoque uma insurreição que resulte na criação do chamado Curdistão.