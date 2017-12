Turquia oferece treinamento a forças de segurança iraquianas O primeiro-ministro da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ofereceu nesta quinta-feira treinamento à polícia e ao Exército do Iraque. A oferta de Erdogan foi feita em uma reunião com o primeiro-ministro do Iraque, Nouri al-Maliki, ocorrida em Ancara. O chefe de governo turco defendeu a partilha do poder entre os diferentes grupos étnicos que habitam Kirkuk, um importante centro de produção e distribuição de petróleo no norte do Iraque. Em resposta, Maliki afirmou durante entrevista coletiva concedida ao lado de Erdogan que Kirkuk "continuará pertencendo aos iraquianos". A cidade em questão situa-se numa região onde a minoria curda do Iraque busca mais autonomia. "É preciso haver um plano para Kirkuk que abranja todos os grupos étnicos que ali vivem", declarou Erdogan. A Turquia, que combate rebeldes curdos no sudeste de seu território, teme que os curdos iraquianos tentem tomar o controle da cidade e buscar a independência.