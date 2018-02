Turquia pede levantamento de embargos a palestinos

Kerry se reuniu com Davutoglu durante viagem de 10 dias no exterior. "Nós gostaríamos de ver essa relação que é importante para a estabilidade no Oriente Médio e fundamental para o processo de paz se completar", afirmou o secretário a repórteres em coletiva de imprensa.

"Todos os embargos devem ser levantados uma vez por todas", disse Davutoglu, acrescentando que espera e reza para que o processo diplomáticos sejam concluídos. O primeiro-ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, planeja visitar a Faixa de Gaza em maio.

O principal negociador de paz de Israel, Tzipi Livi, descartou uma reaproximação com a Turquia. Questionado sobre se a Turquia pode desempenhar um papel importante no processo de paz, ele disse que a "a ideia é interessante, mas pode levar algum tempo".

A reaproximação entre Turquia e Israel foi iniciada pela intermediação feita pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, no mês passado. O diálogo entre os dois países é considerado essencial pelos EUA para promover a estabilidade em regiões problemáticas do Oriente Médio, como a Síria e os territórios palestinos.

Turquia e Israel já foram parceiros próximos, mas as relações entre os países foram estremecidas em 2010, após um ataque israelense a um navio turco.