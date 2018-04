Turquia pede reunião urgente da Otan por ataque sírio

BRUXELAS - A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) realizará uma reunião de emergência depois de um bombardeio sírio ter provocado a morte de cinco pessoas na cidade turca de Akcakale, anunciou nesta quarta-feira, 3, o gabinete do primeiro-ministro turco, Recep Tayyip Erdogan.

A reunião emergencial foi convocada a pedido da Turquia. Segundo a nota do gabinete de Erdogan, o chanceler turco, Ahmet Davutoglu, conversou com o secretário-geral da Otan, Anders Fogh Rasmussen, "e ficou decidido que o conselho da Otan se reunirá com urgência". Não há mais detalhes disponíveis sobre a reunião no momento.

No mesmo comunicado, o governo turco informou que está atacando "alvos selecionados" na Síria em retaliação ao bombardeio ocorrido horas antes em Akcakale.

As informações são da Dow Jones