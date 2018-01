Turquia planeja invadir Iraque se EUA atacarem Fontes militares revelaram à Associated Press que a Turquia planeja invadir o norte do Iraque com dezenas de milhares de soldados, caso os Estados Unidos ataquem esse país. O objetivo, de acordo com essas fontes, seria impedir a formação de um Estado curdo independente e barrar um possível fluxo de refugiados iraquianos para território turco. Os curdos, que vivem na região que abrange o noroeste do Iraque e o sudeste da Turquia, lutam há décadas por um Curdistão independente. As fontes disseram que a Turquia já enviou cerca de 4.000 soldados para a região da fronteira com o Iraque, para preparar uma possível invasão do país vizinho. Outros 7.000 soldados turcos já estão em território iraquiano, caçando rebeldes curdos de nacionalidade turca. De acordo com o jornal turco Hurriyet, algo entre 65.000 e 70.000 soldados participariam de uma invasão do Iraque. Um alto funcionário do serviço secreto da Turquia confirmou essas informações e disse que seu país teme que os curdos tomem as cidades iraquianas de Mosul e Kirkuk. Mosul é um importante pólo regional, e Kirkuk abriga grandes poços de petróleo. O controle de tais cidades faria dos curdos uma potência regional significativa. O mais provável é que os soldados turcos garantam a segurança da área no norte do Iraque, mas não entrem em choque com os soldados iraquianos.