Turquia pode adiar permissão de entrada a militares dos EUA O Parlamento da Turquia pode adiar a votação da permissão de entrada de dezenas de milhares de soldados norte-americanos, para abrir uma frente norte na possível guerra contra o Iraque. O adiamento pode prejudicar os planos de ataque dos Estados Unidos. A informação foi dada neste domingo pelo ministro das Relações Exteriores, Yasar Yakis, no fim de semana em que milhões de pessoas saíram às ruas no mundo todo para pedir paz. A grande maioria dos turcos se opõe à possibilidade de guerra contra o Iraque e os dirigentes do país vêm repetindo que só apoiarão um ataque depois que todas as outras possibilidades forem esgotadas. O Parlamento deveria se reunir na terça-feira para votar a permissão de entrada aos militares dos EUA, mas Yakis disse que isso "será muito difícil". Ele falou ao voltar de encontros em Washington, nos quais fracassaram as negociações por ajuda econômica à Turquia como retribuição pela cessão de território ao Exército norte-americano.