Turquia pode entrar no Iraque se os EUA lançarem uma ação O ministro da Defesa da Turquia, Sabahattin Cakmakoglu, disse, em entrevista ao canal NTV, que o país pode enviar tropas para o noroeste do Iraque, caso os EUA liderem uma ação militar contra o governo iraquiano. Cakmakoglu afirmou que as tropas teriam o objetivo de garantir a segurança na fronteira com a Turquia e criar uma zona para controlar um eventual fluxo de refugiados. "A Turquia em nenhuma circunstância deseja uma guerra. Mas se os EUA estão determinados a intervir no Iraque, a Turquia teria de tomar medidas para proteger seus interesses. Diante da topografia acidentada da fronteira entre o Iraque, a zona para refugiados deverá ser estabelecida dentro do território iraquiano", afirmou. Cakmakoglu ressaltou que o envio de tropas para outro país depende de aprovação do Congresso, mas ele destacou que não acredita que uma eventual operação dos EUA comece antes das eleições gerais turcas, no dia 3 de novembro.