Turquia pode permitir que curdos concorram em eleições

A Alta Comissão Eleitoral disse que começará a rever a situação de 12 candidatos curdos que foram barrados anteriormente, alguns dos quais têm condenações na Justiça. A Turquia terá eleições parlamentares em 12 de junho.

Um protesto na cidade de Bismil resultou na morte de um manifestante e em ferimentos em outros dois, quando a polícia turca disparou contra curdos, disse Selahattin Demirtas, político pró-curdo.

O Ministério do Interior da Turquia admitiu que dois manifestantes ficaram feridos pelos disparos, mas não confirmou a morte. Outros protestos no sudeste do país, de maioria curda, fizeram o governo turco rever a decisão e possivelmente permitir que alguns dos políticos curdos concorram como independentes. As informações são da Associated Press.