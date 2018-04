Turquia prende 12 por supostos vínculos com Al-Qaeda A polícia da Turquia prendeu 12 pessoas suspeitas de vínculos com a Al-Qaeda e apreendeu armas e explosivos em uma série de ações, informou a agência de notícias Anatólia. Os suspeitos estavam aparentemente preparando ataques quando foram presos em incursões simultâneas das forças de segurança em Istambul e em Van, no leste do país, informou a agência no fim do dia de ontem, sem citar suas fontes.