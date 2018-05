Turquia prende 35 por ligação com insurgência curda

Dezenas de ativistas curdos, incluindo prefeitos de cidades no sudeste da Turquia, onde a maioria da população é curda, já estão em julgamento acusados de pertencerem à Confederação Democrática do Curdistão, uma organização que os promotores afirmam estar ligada aos insurgentes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, na sigla em curdo). A defesa dos acusados rejeita as acusações e afirma que o objetivo da Confederação é lutar pelos direitos da minoria curda.

O PKK luta pela autonomia do sudeste da Turquia desde 1984, em um conflito contra o governo que deixou milhares de pessoas mortas. As informações são da Associated Press.