Turquia prende dois uigures ligados ao atentado na boate de Istambul

ISTAMBUL - Dois chineses uigures foram presos na Turquia, em conexão com o ataque contra uma boate de Istambul na noite do ano-novo, que deixou 39 mortos e foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI), informou a imprensa turca neste sábado.

Os dois suspeitos, identificados como Omar Asim e Abuliezi Abuduhamiti, foram presos e acusados ​​de "pertencer a uma organização terrorista", "comprar armas de fogo sem autorização" e "cumplicidade na morte de 39 pessoas" , informou a agência de notícias pró-governo Anatolia, citando um promotor.

Segundo a agência, uma testemunha em Konya (sul) viu Asim na companhia do suposto assassino da boate, cuja nacionalidade exata não foi confirmada e que ainda está foragido, apesar da vasta operação de perseguição.

O ministro de Relações Exteriores, Mevlut Cavusoglu, havia anunciado na semana passada que o suposto assassino tinha sido identificado, sem revelar seu nome nem sua nacionalidade, enquanto o vice-primeiro-ministro, citado pela imprensa, declarou que ele era provavelmente de origem uigur.

Os uigures são uma maioria muçulmana de língua turca da região de Xinjiang, no noroeste da China, no passado chamado de "Turquestão Oriental" e atualmente sob tutela de Pequim.

Os meios de comunicação informaram a possível existência de uma célula de jihadistas da Ásia Central e disseram que o suposto assassino, cujo nome de guerra é Abu Mohammad Khorasani, teria se estabelecido em Konya em novembro com a família.

Pelo menos 35 pessoas foram presas em conexão com o ataque, de acordo com a Anatolia.

Durante a noite de ano-novo, 39 pessoas, incluindo 27 estrangeiros (do Líbano, Arábia Saudita, Israel, Iraque e Marrocos) e 12 turcos foram mortos por um atirador em uma boate de Istambul, a Reina, localizada às margens do Bósforo, no lado europeu de Istambul.

A autoria da carnificina foi reivindicada pelo EI, que acusa a Turquia, país predominantemente muçulmano, por sua intervenção na Síria e participação na coalizão liderada por Washington para lutar contra o grupo jihadista na Síria e no Iraque. / AFP