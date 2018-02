Turquia promete saída constitucional para suposto golpe As crescentes tensões na Turquia pela prisão de dezenas de militares, em uma investigação sobre um suposto plano de golpe, serão resolvidas "dentro da ordem constitucional", afirmou um comunicado do escritório presidencial divulgado hoje. O texto foi tornado público após um encontro entre o chefe do Exército e líderes civis do país. Na reunião estavam presentes o presidente turco, Abdullah Gul, o primeiro-ministro, Recep Tayyip Erdogan, e o chefe do Estado-Maior, general Ilker Basbug.