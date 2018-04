Turquia propõe conferência internacional sobre Líbano

A ação do Hezbollah tem ligação com a longa disputa a respeito do Tribunal Especial para o Líbano da Organização das Nações Unidas (ONU), que poderá indiciar altos integrantes do grupo no processo que investiga o assassinato de Rafiq Hariri, ex-premiê e pai de Saad, em 2005.

Hoje, Saad retornou ao país, dois dias depois de a coalizão liderada pelo Hezbollah ter derrubado seu governo. Ele vem tentando angariar apoio internacional nos Estados Unidos, França e Turquia desde que os 11 ministros aliados ao grupo militante xiita renunciaram ontem. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.