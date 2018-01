Turquia protesta contra declarações de general americano O porta-voz da Chancelaria turca, Huseyin Dirioz, disse que a declaração atribuída ao administrador provisório no Iraque, general reformado Jay Garner, segundo a qual "Kirkuk é uma cidade curda", é "contrária ao acordo curdo-turco-americano fechado em 19 de março em Ancara". "Pedimos aos americanos que digam se essa declaração é autêntica. Segundo o acordo final de 19 de março em Ancara, com a participação de representantes turcos, americanos e grupos de oposição iraquianos, todas as cidades do Iraque devem ser consideradas cidades de todo o povo iraquiano", disse o porta-voz. "Se Garner fez realmente essa declaração, atuou contra o acordo", ressaltou o porta-voz. Garner afirmara horas antes que Kirkuk é "uma cidade curda", provocando consternação entre os turcomanos do norte do país e do governo de Ancara, segundo informou a imprensa turca. "Kirkuk é uma questão que será examinada pela nova administração iraquiana, que de imediato decidirá quem deve governar Kirkuk, que é uma cidade curda", disse Garner na quarta-feira em Irbil, no norte do Iraque, onde foi recebido pelo presidente do Partido Democrata do Curdistão (PDK), Massoud Barzani, em meio a algumas manifestações pró-americanas. Rica em petróleo, Kirkuk, no norte do Iraque, tem uma população de 650.000 habitantes. Tanto os curdos como os turcomanos da região consideram a cidade como sua "capital histórica". Também afirmam, além disso, que a atual composição étnica da área foi fortemente alterada pela política de ?arabização? imposta pelo regime deposto de Saddam Hussein. Apoiados pela Turquia, os turcomanos também rejeitam a reivindicação de grupos curdos norte-iraquianos, os partidos PDK e UKP, para fazer de Kirkuk a capital de um Curdistão iraquiano, integrado a uma federação centrada em Bagdá. Veja o especial :