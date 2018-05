Turquia quer reatar laços com Israel

ANCARA - O chanceler da Turquia, Ahmet Davutoglu, disse neste domingo, 26, que seu país quer reatar os laços com Israel, abalados quando tropas israelenses mataram oito turcos que participavam de uma flotilha para levar mantimentos a Gaza, em maio.

Davutoglu reiterou que, para a normalização das relações, espera um pedido de desculpas de Israel pelo episódio, que fez com que a Turquia retirasse seu embaixador de solo israelense. Israel, que insiste em que a ação contra a flotilha era em defesa própria, também afirmou querer reatar com Ancara.

Os dois países tiveram 15 anos de bom relacionamento, que incluiu diversos pactos militares e comerciais, e conversaram recentemente em Genebra sobre a possibilidade de retomar o diálogo bilateral.

Mas as conversas emperraram, acredita-se que por causa da recusa de Israel em pedir desculpas pelo ocorrido em maio.

'Cidadãos mortos'

"Cidadãos turcos foram mortos em águas internacionais, nada pode encobrir essa verdade", disse Davutoglu. "Queremos tanto preservar as relações quanto defender nossos direitos. Para continuar nossa amizade com Israel, o jeito é com desculpas e uma oferta de compensação (às famílias dos mortos e feridos)."

Ele agregou que as tentativas de retomada das relações - incluindo a ajuda turca para apagar recentes incêndios devastadores em Israel - não tiveram, em sua opinião, reciprocidade do lado israelense.

Já um porta-voz da Chancelaria israelense afirmou que melhorar os laços com Ancara é "um objetivo não alterado".

Ele disse que o fato de Israel ter mandado anteriormente ajuda humanitária à Turquia "fala de maneira muito mais verdadeira e amigável do que esse discurso do chanceler turco".

Retorno

O barco alvejado em maio, Mavi Marmara, deve retornar neste domingo a Istambul.

Acredita-se que uma multidão deverá recebê-lo, incluindo membros da família dos nove ativistas mortos na ação (um deles era turco-americano).

Os tripulantes do Mavi Marmara tentavam furar o bloqueio de Israel alegando que queriam levar mantimentos para Gaza.

O parlamentar turco Suat Kiniklioglu, do partido governista, disse neste domingo ao programa NewsHour, da BBC, que o episódio causou revolta no povo turco, mas que a retomada das relações bilaterais com Israel já é algo aceitável ao eleitorado.

Ele diz que a ajuda turca contra os incêndios em Israel "foi vista dos dois lados como uma oportunidade" para a normalização dos laços.

