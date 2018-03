Turquia quer retomada de negociações entre Síria e Israel O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Ali Babacan, manifestou hoje o desejo de ver retomadas as negociações indiretas de paz entre Israel e Síria. O chanceler turco declarou-se esperançoso de que Israel decida voltar à mesa de negociações assim que um novo governo for estabelecido. A Turquia é responsável pela mediação dos contatos entre Tel-Aviv e Damasco. Os comentários de Babacan foram feitos hoje em Ancara durante entrevista coletiva conjunta concedida ao lado do ministro das Relações Exteriores da Espanha, Miguel Angel Moratinos. "Houve progressos e ambos os lados estão contentes com relação ao lugar onde chegaram", declarou o chanceler turco. Até o momento, Israel e Síria participaram de quatro rodadas negociações em Istambul. No entanto, o ministro da Defesa de Israel, Ehud Barak, tem dito que as negociações com sírios e palestinos tem progredido lentamente e que o governo de seu país está considerando a aceitação de um plano de paz com o mundo árabe proposto pela Arábia Saudita por meio do qual devolveria os territórios capturados durante a Guerra dos Seis Dias, travada em 1967, em troca da paz.