Turquia reivindica direito de desenvolver energia nuclear O chefe das negociações nucleares do Irã se encontrou hoje com o ministro do Exterior da Turquia, e reiterou a posição de seu país de que a república islâmica tem o direito de desenvolver energia nuclear com propósitos de paz. De volta à Teerã (depois da tentativa de negociação com o enviado dos Estados Unidos em Genebra ontem), Saeed Jalili se encontrou com o ministro Ali Babacan durante uma parada em Istambul. "Acreditamos que todo Estado soberano tem o direito de usar a energia nuclear com propósitos de paz e de ter esta tecnologia", afirmou Babacan. O ministro, que já havia dito que a Turquia é contra armas nucleares, dá apoio diplomático para resolver o problema nuclear com o Irã. As potências envolvidas no assunto dizem que o Irã precisa suspender o enriquecimento de urânio antes da abertura de negociações oficiais. E, para garantir a realização de conversas preliminares, o país islâmico foi instado a paralisar os esforços de ampliação de seu programa nuclear ao mesmo tempo em que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) suspenderia as manobras para adotar novas sanções. O governo iraniano, no entanto, tem rejeitado a exigência sobre suspender o enriquecimento de urânio e não deu sinais de que estar pronto para congelar a ampliação de seu programa.