Turquia remete 800 toneladas de alimentos à Líbia Um navio do Crescente Vermelho da Turquia com 800 toneladas de alimentos e água potável partiu hoje rumo à Líbia, informou a agência de notícias Anatólia. A embarcação também transporta duas ambulâncias e medicamentos e é enviada pelo governo turco em cooperação com uma empresa de construção civil do país.