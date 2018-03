Turquia responde a disparos vindos da Síria

Os repetidos ataques turcos à Síria são uma resposta aos bombardeios e morteiros que caíram na Turquia. Em contrapartida, o incidente desta quinta-feira marca a primeira vez que o exército sírio responde com tiros.

Os dois países já foram aliados, mas o governo turco se tornou um dos mais fervorosos críticos ao regime do presidente sírio Bashar Assad. A Turquia é um dos principais apoiadores dos rebeldes sírios, além de oferecer asilo a soldados desertores do exército desse país.

A Turquia culpa a Síria por dois carros-bomba que explodiram na região de fronteira com a cidade de Reyhanli no dia 11 de maio, matando 52 pessoas. A Síria nega envolvimento no caso. As informações são da Associated Press.