Turquia se mostra preocupada com avanço curdo A Turquia transmitiu aos EUA sua preocupação pela notícia de que grupos curdos tentam assumir o controle da cidade de Kirkuk, no norte do Iraque. A informação, divulgada pela agência turca Anadolu, indicou que a preocupação de Ancara foi expressada "em todos os níveis" e que "continua a sensibilidade turca em relação aos fatos na região". Segundo essas informações, Kirkuk está atualmente sob o controle das autoridades americanas, mas os EUA poderiam ter a intenção de se utilizar dos grupos curdos "para ocupar o vazio de poder" na região. Uma delegação da Chancelaria turca que se encontra atualmente no Iraque voltará para Ancara no fim de semana. Kirkuk é considerada a capital histórica de curdos e turcomanos, e ambos os grupos afirmam constituir atualmente a maioria da população local, de cerca de um milhão de pessoas, entre as quais figura uma importante minoria árabe.