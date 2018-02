Turquia se oferece para receber urânio do Irã

Erdogan estava prestes a se reunir com a secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, que chegou hoje a Doha para conversar com nações do Golfo sobre o tema. Os Estados Unidos pedem uma nova rodada de sanções por parte das Nações Unidas contra Teerã.

O Ministro de Relações Exteriores da Turquia, Ahmet Davutoglu, cujo país tem boas relações com a república islâmica e vem insistentemente se oferecendo para servir de mediador, deve visitar o Irã nos próximos dias com objetivo de buscar uma solução diplomática. O Irã nega as acusações de que está tentando construir uma bomba nuclear, mas na terça-feira anunciou o início de um processo de produção de urânio enriquecido a 20%, desprezando ameaças do Ocidente a respeito das sanções. As informações são da Dow Jones.