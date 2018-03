Turquia sediará encontro para discutir crise entre EUA e Iraque A Turquia irá sediar, na quinta-feira, em Istambul, um encontro entre ministros de relações exteriores da Arábia Saudita, Síria, Irã, Egito e Jordânia para discutir uma possível solução pacífica para a atual tensão entre EUA e Iraque. De acordo com o ministro turco, Yasar Yakis, as autoridades acertarão, ainda, as bases para um posterior encontro pela paz na região. Os países vizinhos ao Iraque temem que um ataque americano ao país possa desestabilizar ainda mais a região. A imprensa do Oriente Médio afirma que os líderes sauditas podem pedir que o presidente iraquiano, Saddam Hussein, concorde em se transferir para um exílio, para evitar a guerra. Autoridades iraquianas afirmam que não há essa possibilidade e que as especulações fazem parte de uma guerra psicológica contra o Iraque.