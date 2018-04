Turquia sugere que vice-presidente sírio substitua Assad

"Faruq al-Shara é um homem de bom senso e consciência e ele não tem participado dos massacres na Síria. Ninguém conhece o sistema (sírio) melhor do que ele", afirmou Davutoglu no sábado na televisão pública TRT.

O ministro turco destacou que a oposição síria "está inclinada a aceitar Shara" como o futuro líder do governo sírio. O ministro, que é o sunita com maior visibilidade no governo liderado pela minoria alawita, tem a confiança do regime e foi ministro de Relações Exteriores por 15 anos antes de se tornar vice-presidente, em 2006.

Há relatos de que seu pedido de demissão em agosto foi negado por Damasco, mas alguns líderes opositores dizem que, aparentemente, ele está em prisão domiciliar.

Davutoglu afirmou estar convencido de que o vice-presidente ainda está na Síria. As relações entre Ancara e Damasco, que se tornaram tensas desde o início da revolta na Síria em março de 2011, pioraram ainda mais depois que bombas disparadas pela Síria mataram cinco moradores de uma vila turca.

A Turquia, que compartilha uma fronteira de 900 quilômetros com a Síria e abriga cerca de 100 mil refugiados sírios em seu território, apoia abertamente os rebeldes do Exército Livre Sírio e pede a renúncia de Assad. As informações são da Dow Jones.