Turquia teme que ofensiva israelense leve a guerra O primeiro-ministro da Turquia, Bulent Ecevit, disse hoje que os ataques israelenses contra território palestino podem resultar num conflito pior do que a guerra no Afeganistão. Ecevit disse que os últimos ataques israelenses "são ações injustas contra o território da Autoridade Palestina", e que havia telefonado hoje para o primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, para demonstrar-lhe sua preocupação, após fazer, na segunda-feira à noite, uma chamada similar para o líder palestino Yasser Arafat. A Turquia, que estabeleceu fortes vínculos militares com Israel nos últimos anos, tem também boas relações com os palestinos, e ofereceu-se para servir de mediadora no conflito.