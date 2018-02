Turquia terá eleições antecipadas Depois de enfrentar um motim generalizado dentro do partido, o enfraquecido primeiro-ministro da Turquia, Bulent Ecevit, concordou nesta terça-feira com a realização de eleições antecipadas em novembro, recuando da insistência inicial de cumprir todo o mandato, que deveria ser concluído em 2004. Ao concordar em encerrar o mandato um ano e meio antes do previsto, Ecevit parece estar tentando minar uma campanha para a derrubada do governo que ganhou força à medida que seu partido começou a ruir. Hoje, mais seis parlamentares romperam com o partido de Ecevit, deixando a coalizão de governo apenas com a metade das cadeiras do Parlamento. O partido de Ecevit tem hoje quase a metade dos parlamentares que possuía há 10 dias. Em conseqüência disso, de maior agremiação política na coalizão governamental de três partidos, passou a ser a menor de todas. Os nacionalistas, que hoje compõem o maior partido da coalizão, exigiram eleições em 3 de novembro. Com as deserções nas fileiras do partido, resta pouco a Ecevit a não ser acatar. O Partido Trilha da Verdade, principal agremiação oposicionista, sinalizou apoio ao pleito antecipado, atitude que deve reduzir um pouco a pressão sobre o governo. "É um acontecimento importante e nós o apoiamos", disse o vice-presidente do partido, Hasan Ekinci. Mas ele acrescentou que o governo deveria ser substituído por uma administração provisória que conduziria o país a novas eleições. Apesar das deserções no partido de Ecevit, poucos partidos estão interessados em enfrentar as urnas. Os três partidos da coalizão governamental gozam de pouca popularidade devido à crise econômica que o país luta para superar. A credibilidade do principal partido de oposição é manchada por suspeitas de corrupção. Para que a oposição derrube o governo, são necessários 276 votos para sustentar uma moção de censura. Partidos independentes e de oposição possuem 262 cadeiras no Parlamento, mas não se sabe ao certo se todos apoiariam a derrubada do atual governo. O governo de Ecevit está à beira de um colapso devido à onda de deserções e à insatisfação dos parceiros com relação às reformas exigidas pela União Européia em troca da análise da filiação da Turquia à entidade continental. O motim político começou na última segunda-feira com a renúncia do vice-primeiro-ministro e ganhou corpo com a deserção de deputados, aparentemente temerosos de que o primeiro-ministro de saúde frágil não conseguisse manter a coalizão. Ecevit vem sofrendo uma série de problemas de saúde que o deixaram hospitalizado ou recluso em casa durante a maior parte dos últimos dois meses.