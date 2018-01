Turquia trata foco de gripe aviária com sucesso, segundo OMS Especialistas da Organização Mundial de Saúde (OMS) asseguraram neste domingo na Turquia que o país está tratando com sucesso o foco de gripe aviária, que matou três criança nesta semana na província de Van. O assessor em doenças contagiosas do escritório europeu da OMS, doutor Rudier, garantiu durante a visita realizada com uma equipe de especialistas a Van, no sudeste do país, que os funcionários turcos se mostram abertos, atuam com transparência e têm grande disposição para colaborar com a entidade sanitária internacional. Rudier acrescentou que a OMS não publicou nenhum comunicado pedindo a restrição das viagens à Turquia, e assegurou que "a única coisa necessária é evitar o contato com as aves". O ministro turco de Saúde, Recep Akdag, que acompanhou a equipe da OMS a Van, assegurou que atualmente nove laboratórios - três em Ancara e seis em Van - realizam exames para comprovar a existência de novas pessoas contagiadas pela doença. "Infelizmente, três dos infectados em Van morreram. Todas as infecções foram contraídas por contato direto com frangos. Peço à população, mais uma vez, que mantenha as criança afastadas destas aves", disse o ministro. O Ministério de Agricultura informou que a gripe aviária havia sido detectada em 15 áreas de 10 províncias da Turquia: Igdir, Erzurum, Agri, Erzican, Bitlis e Sanliurfa, no leste da Turquia; Ozgat e Ancara, na Anatólia central; e Istambul, no oeste do país. As autoridades turcas anunciaram neste domingo a detecção de três novos casos de gripe aviária em humanos - duas crianças e um adulto - que foram internados em dois hospitais de Ancara