Turquia vota expansão de medidas contra Estado Islâmico O Parlamento da Turquia preparava-se nesta quinta-feira para votar a expansão da autoridade do governo para ordenar operações militares além das fronteiras do país na Síria e no Iraque, na medida em que os militantes do grupo Estado Islâmico intensificam sua ofensiva na direção de Ayn al-Arab, estratégica cidade síria de fronteira.