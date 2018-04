Tusk é nomeado Primeiro-ministro O presidente polonês, Lech Kaczynski, nomeou ontem o liberal Donald Tusk, vencedor das eleições legislativas do país, como primeiro-ministro. Tusk é encarregado da formação de um novo governo - considerada uma mera formalidade, depois que o partido do novo premiê, Plataforma Cívica, chegou a um acordo de coalizão com o Partido Camponês Popular que lhe garante maioria na Câmara.