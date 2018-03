Tutu vê paralelos entre regime de Israel e apartheid O arcebispo anglicano da África do Sul Desmond Tutu, ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1984, disse que a situação no Oriente Médio o faz lembrar de suas próprias experiências na África do Sul ? a arrogância das autoridades, as humilhantes procuras de corpos, os bloqueios das estradas e os postos de controle, a brutal demolição das casas, a proibição da entrada de ambulâncias impedindo-as de chegar até as vítimas somente porque são palestinas, as suspeitas contra todos os membros de uma comunidade pelos crimes de alguns poucos, a punição coletiva. Leia mais no Estadão