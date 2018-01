TV Al-Jazeera retorna a Cabul após duas semanas O canal via satélite árabe Al-Jazeera retornou a Cabul após duas semanas de ausência na capital afegã, informou neste domingo o editor-chefe da emissora. O correspondente Ali al-Arab foi transferido de Dushanbe, no Tajiquistão, para Cabul no sábado, disse Ibrahim Helal. Al-Arab substitui Tasir Alouni, que parou de enviar suas reportagens depois de aparentemente ter sido atacado na capital afegã quando o Taleban perdeu o território para a Aliança do Norte. Até então, Alouni era um dos poucos repórteres estrangeiros com permissão para trabalhar nas áreas do Afeganistão controladas pelo Taleban após o início dos ataques norte-americanos, em 7 de outubro. Leia o especial