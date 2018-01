TV árabe apresenta suposta declaração de Bin Laden A tevê via satélite do Catar, Al-Jazira, divulgou uma nova fita de áudio atribuída ao fundamentalista islâmico Osama bin Laden, na qual ele comemora os recentes atentados cometidos em Bali (Indonésia), no Iêmen e no Kuwait, assim como a tomada de reféns em Moscou. "Todas as operações como as contra os alemães em Túnis (ataque a uma sinagoga em Djerba), contra os franceses em Karachi (Paquistão), contra os australianos e britânicos em Bali, contra o petroleiro francês no Iêmen e contra os marines americanos em Failaka (Kuwait), assim como a última tomada de reféns em Moscou, tudo isso não é mais do que a resposta dos muçulmanos preocupados em defender sua religião", disse. "Como vocês (nos) assassinam, também o serão, e como vocês (nos) bombardeiam, o serão por sua vez", declarou Bin Laden, na nova gravação onde ele acusa os EUA e seus aliados de prejudicarem os muçulmanos nos territórios palestinos, e em outras áreas. Em sua mensagem dirigida "aos povos dos países aliados dos EUA", Bin Laden lança uma advertência à opinião pública dessas nações contra "a aliança entre seus governos e os EUA, para nos atacar no Afeganistão". Ele citou em particular "Grã-Bretanha, França, Itália, Canadá, Alemanha e Austrália". "Seus governos não sabem que a gangue da Casa Branca são os maiores carniceiros da era?... Por que seus governos deveriam aliar-se com a América?", diz a voz. A Al-Jazira não revelou como obteve a fita. A tevê divulgou várias declarações de Bin Laden e outros membros da rede Al-Qaeda, que os EUA acusam pelos atentados de 11 de setembro de 2001 em Washington e Nova York. A voz na fita de aúdio divulgada pela tevê do Catar será analisada para determinar se é mesmo de Bin Laden, disse ontem Sean McCormack, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca.