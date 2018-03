TV árabe divulga nova mensagem de Saddam Hussein O canal de televisão árabe, Al Arabiya, divulgou nesta quarta-feira uma nova gravação do ex-presidente iraquiano, Saddam Hussein, um dia depois da morte de seus dois filhos, Uday e Qusay, na cidade de Mossul, no norte do Iraque. Na mensagem, Saddam afirma que ?a guerra ainda não terminou? e convoca seus soldados a lutar contra a ocupação das tropas norte-americanas. Não há menção sobre a morte de seus filhos. Segundo a rede árabe, a gravação foi feita no dia 20 de julho, dois dias antes da morte de Uday e Qusay.