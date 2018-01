TV árabe informa libertação de italianas no Iraque A TV árabe Al-Jazira anuncia que duas reféns italianas foram soltas no Iraque. Mais tarde, outra TV árabe, a Al-Arabiya, também noticiou a libertação. O primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, confirmou o fato e disse que ambas estarão de volta à Itália ainda hoje. ?As duas moças passam bem e poderão abraçar seus entes queridos nesta noite?, disse ele, segundo a agência de notícias AGI. As italianas, Simona Pari e Simona Torretta, foram seqüestradas em Bagdá em 7 de setembro. As duas mulheres, ambas de 29 anos, trabalhavam para a ONG "Uma Ponte Para..." e participavam de projetos educacionais e de saneamento.