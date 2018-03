TV árabe leva ao ar imagens mais recentes de Bin Laden Novas imagens de Osama bin Laden foram apresentadas hoje pela emissora de TV Al-Jazeera, do Catar. No vídeo, que a emissora afirma conter as imagens mais recentes de Bin Laden, o líder do Al-Qaeda aparece ao lado de seus seguidores durante a celebração de um acordo de sua organização com o Jihad, liderado por Ayman al-Zawahri. O evento também marcaria a graduação de um novo grupo de combatentes do Al-Qaeda, segundo a estação de TV. Os membros terroristas aparecem no vídeo cantando e tocando tambores. Alguns deles estão armados e com as faces cobertas. Bin Laden, vestido de branco e bege e usando um turbante de cor escura, no estilo afegão, algumas vezes olha para a câmera, mas não sorri e não faz nenhuma declaração. O vídeo mostrado pela TV do Catar não deixam claro quando as imagens foram registradas, mas depois de 1998 nenhuma outra reunião dos grupos terroristas é conhecida. A emissora Al-Jazeera, no Catar, é a principal fonte de imagens e declarações de Bin Laden, que freqüentemente concede entrevistas e imagens à emissora, especialmente quando quer enviar mensagens de alcance mundial. O grupo de Al-Zawahri, Jihad, está ligado ao assassinato, em 1981, do presidente egípcio Anuar Sadat. O crime completará 20 anos no próximo sábado. O Jihad e três outros grupos fundamentalistas islâmicos se ligaram ao Al-Qaeda em 1998 para formar a Frente Internacional de Luta liderada por Bin Laden. Ayman al-Zawahri é considerado o provável substituto de Bin Laden na organização. O Al-Qaeda é o principal alvo dos Estados Unidos na retaliação aos ataques terroristas de 11 de setembro e Bin Laden é considerado o responsável pelos ataques. A última aparição pública de Bin Laden foi em fevereiro, no casamento de seu filho, na cidade afegã de Kandahar.