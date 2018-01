TV árabe mostra imagem de refém no Iraque Um homem com os olhos vendados, descrito como um iraquiano-americano mantido como refém no Iraque, foi exibido, implorando por socorro, numa estação de TV árabe. O homem, falando em inglês, identificou-se como Aban Elias, disse ser de Denver (EUA) e trabalhar como engenheiro para o Pentágono. Ele estava com um pano preto e branco sobre os olhos. O irmão de Elias, Kazwan Elias, disse à Associated Press, em Denver, que Aban tem 42 anos e está no Iraque há cerca de um ano, chefiando uma operação de extração de cascalho para a reconstrução de estradas. No vídeo, Aban Elias pede que organizações islâmicas intercedam por sua libertação. ?Fui seqüestrado e peço às organizações muçulmanas que intercedam para me soltar?, diz. Aban não diz quem o capturou nos 20 segundos de vídeo que foram ao ar. Um editor da TV Al-Arabiya disse que a gravação completa tem cerca de 40 segundos, e que a fita inclui uma imagem do passaporte americano de Abam Elias, com o Iraque anotado como local de nascimento.