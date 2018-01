TV árabe mostra o que pode ter sido a última aparição de Saddam A televisão via satélite de Abu Dhabi transmitiu imagens da que pode ter sido a última aparição pública de Saddam Hussein, saudado por populares nas ruas de Bagdá, e na qual ele fala sobre a ocupação do Iraque. A emissora disse que a fita foi grvada em 9 de abril, quando as forças anglo-americanas já ocupavam Bagdá. O vídeo, se for autêntico, significaria que o bombardeio de três edifícios em 7 de abril para matar o mandatário iraquiano teria fracassado. Os Estados Unidos estão estudando o vídeo. No dia 9 de abril, os iraquianos, com a ajuda dos marines americanos, derrubaram uma estátua de 12 metros de altura do governante iraquiano na principal praça de Bagdá, perto do Hotel Palestine. Segundo o canal de TV, o vídeo foi gravado no bairro de Adamiya, e teria sido obtido por um correspondente em Bagdá de fontes não-indicadas. Nele, Saddam, vestindo um uniforme militar, saudava as pessoas que gritavam em coro: "Com nosso sangue e nossas almas te redimimos, oh Saddam". Com a ajuda de seus guardas, o mandatário retirou a capota de seu carro e pareceu um pouco envergonhado ao ser saudado pela multidão, em meio à qual alguns carregavam fuzis automáticos AK-7. A seu lado, de pé, estava um homem parecido com seu filho Qusay. Embora nada indique a data em que as cenas foram filmadas, é possível ver-se ao fundo o que poderia ser pó, e também fumaça dos bombardeios americanos. Um porta-voz do Comando Central em Doha disse que não se arriscava a dizer se a pessoa no vídeo era o verdadeiro Saddam ou um sósia. "Certamente seus dias estão contados. Já não está no poder e isto é bastante óbvio no Iraque, que as pessoas comemoram a liberdade", acrescentou. "Nunca se tratou de uma pessoa, sempre se tratou de libertar uma nação". O correspondente da televisão de Abu Dhabi, Jaber Obeid, disse que a pessoa que entregou o vídeo à emissora de TV assegurou tê-lo gravado em 9 de abril, e que as imagens foram feitas no bairro de Azamiya, em um local cercado de árvores, e que elas mostravam que parte da capital iraquiana "ainda nãohavia caído nesse dia", em que era ainda visível "a presença da segurança iraquiana". No áudio que acompanha a filmagem, Saddam diz: "Tenham confiança, a vitória no final será nossa, todos nós estamos perseguindo este fim, os dirigentes perseguem este mesmo fim". "Iraquianos, lembrem-se, agora e no futuro, não dêem nenhuma importância à propaganda dos agressores",acrescenta. Veja o especial :