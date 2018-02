TV árabe mostra vídeo de reféns italianos sendo ameaçados A TV árabe Al-Arabiya mostrou um vídeo, hoje, dos três reféns italianos capturados no Iraque, no início do mês, com os captores ameaçando matá-los. Os três homens, com as barbas por fazer, são vistos sentados à uma mesa pequena e comendo de uma tigela com os dedos. Não se sabe quando o vídeo foi feito. Os três reféns, que trabalhavam no Iraque como seguranças particulares, foram seqüestrados dia 12 de abri, quando pegavam um taxi para Bagdá. Um quarto italiano, capturado com eles, foi executado. A Al-Arabiya mostrou o grupo armado iraquiano, denominado Brigada Verde ameaçando executar os três prisioneiros se as autoridades italianas impedirem protestos contra a política do governo no Iraque. As autoridades italianas não têm feito grandes pressões para evitar protestos e não ficou claro ao que o vídeo se refere. O governo conservador do premier Silvio Berlusconi é um grande aliado do governo do presidente George W. Bush. Depois da guerra do Iraque, cerca de 3.000 soldados italianos e tropas paramilitares foram enviados para trabalhar na reconstrução do Iraque e em obras humanitárias. O povo italiano, antes da guerra, manifestou-se através de imensos protestos e marchas contra a invasão do Iraque e pesquisas de opinião mostraram o públicos firmemente contra a guerra.